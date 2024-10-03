مؤسسة “إكسترانات” تشكر أنصار سوسطارة لاستجابتهم لحملة تنظيف ملعب نيلسون مانديلا

تقدمت مؤسسة إكسترانات بجزيل الشكر لأنصار فريق اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، على السلوك الذين وصفته بـ “الحضاري”. واستجابتهم للحملة التحسيسية التي قامت بها.

وقالت مؤسسة “إكسترانات” عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك إن أنصار “سوسطارة” ساهموا في تنظيف محيط ومدرجات ملعب نيلسون مانديلا. وذلك بعد مقابلة الفريق ضد اتحاد بسكرة.

كما نشرت إدارة المؤسسة العمومية عدداً من الصور الجميلة التي صنعها أنصار فريق “البهجة”، متمنيةً من جميع الأنصار الاقتداء بهم.

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