مؤسسة “إكسترا نات” تستحدث تقنية جديدة لتجميع النفايات

استحدثت مؤسسة النظافة ورفع النفايات المنزلية “إكسترا نات”، تقنية جديدة لتجميع النفايات بهدف تفادي رميها على الأرصفة وفي الشوارع وذلك حفاظا على نظافة المحيط.

وأوضح بيان لمصالح ولاية الجزائر، أن مؤسسة “إكسترا نات” استحدثت تقنية جديدة لتجميع النفايات. تفاديا لرميها على الأرصفة وفي الشوارع، من خلال وضع حاويات تحت الأرض تعمل بمصاعد. مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو القضاء على النقاط السوداء. انتشار الحيوانات الضالة والحشرات والقوارض وكذا انبعاث الروائح الكريهة من الحاويات المكشوفة لأجل الحفاظ على جمالية المحيط ونظافته”.

وأضاف المصدر أن مؤسسة “إكسترا نات” تدعو المواطنين إلى “الالتزام بالسلوك الحضاري ومد يد العون الى عمال المؤسسة لولاية الجزائر من خلال حسن استعمال الحاويات تحت الأرض وتفادي الرمي العشوائي” وكذا “فرز النفايات قدر المستطاع واحترام مواقيت إخراج أكياس القمامة من الساعة 19:00 إلى 22:00 مساء”.