مؤسسة إيتوزا: برنامج خاص خلال عيد الفطر 

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها (ايتوزا) برنامجا خاصا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وذلك من اجل تسهيل تنقلات المواطنين بكل أريحية بين أحياء وبلديات الجزائر العاصمة.

وحسب بيان مؤسسة إيتوزا وضعت لرنامجا خاصابحلول عيد الفطر لتسهيل تنقلات المواطنين بين أحياء وبلديات الجزائر العاصمة. كما وضعت برنامج خاص “ترحم ” بإتجاه المقابر.

ووفقا لمؤسسة إيتوزا ستنطلق أول رحلة بداية من الساعة 06 سا30 دقيقة الى غاية 19سا00 بالنسبة لفترة النهار. ومن 19سا00 الي غاية الساعة 01و 40 دقيقة صباحا بالنسبة للفترة الليلة.

كما سخرت مؤسسة إيتوزا 132 حافلة 124 خط خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك و213 حافلة بالنسبة لليوم الثاني. أما بالنسبة للفترة الليلية فخصصت “إيتوزا” 19 حافلة موزعة على 19 خط. معدل الرحلات من 20 الى 30 دقيقة بين كل رحلة.

اما بخصوص برنامج الترحم والخصص لزيارة المقابر فستكون الرحلات من الساعة 06سا 00 د الى 13 سا 00. أين خصصت “إيتوزا” 10 حافلات ليومي عيدالفطر المبارك لتغطية 05 خطوط نحو المقابر.

محطة اول ماي نحو مقبرة العالية

محطة ساحة الشهداء نحو مقبرة العالية

محطة شوفالي نحو مقبرة دالي براهيم

محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي

محطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح، الحراش وسيدي طيب.