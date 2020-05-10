مؤسسة إيتوزا تخسر 30 بالمائة من رقم أعمالها بسبب جائحة كورونا

تكبدت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا” خسائر قدرت بـ 30 في المائة من رقم أعمالها بسبب جائحة كورونا.

كشف المدير العام لمؤسسة إيتوزا، كريم ياسين، اليوم الأحد في تصريح لوكالة الأنباء، أن المؤسسة خسرت 30 في المائة من رقم أعمالها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أضاف ذات المسؤول أن “هذه الخسائر من المتوقع أن تتسع في حال استمرار الوضع فترة اضافية”.

مشيرا في السياق ذاته أن “المؤسسة تعتمد على مداخيلها بنسبة 50 بالمائة فيما تتلقى 50 بالمائة من ميزانيتها السنوية كدعم من طرف الدولة”.

وأكد ياسين كريم أن “استمرار الوضعية الحالية سيؤثر على نشاط المؤسسة ويجعلها تعتمد كليا على دعم الدولة”.