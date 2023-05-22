مؤسسة الأسطورة بيلي تدعم فينيسيوس

أبدت المؤسسة الخيرية للأسطورة البرازيلي الراحل بيلي، اليوم الإثنين، دعمها لنجم ريال مدريد، عقب العنصرية التي تعرض لها مرخرا.

ونشرت المؤسسة الخيرية للأسطورة البرازيلي، بيان عبر “تويتر”، أكدت في بداية اعجاب الأسطورة الراحل بيلي بموهبة فينيسيوس.

كما أكدة مؤسسة بيلي الخيرية، دعمها الكامل لنجم ريال مدريد، مشيدة بشجاعته في مواجهة العنصرية التي تعرض لها.

ودعت المؤسسة الخيرية للأسطورة بيلي، فينيسيوس جينيو، بمواصلة عطائه، مع ابتسامته المعتادة، كون العنصرية لا مكانة لها في هذه الرياضية التي يحبها الجميع.