مؤسسة الإسمنت ومشتقاته “جيكا” تتحصل على شهادة المطابقة للمعايير الأوروبية

تحصلت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف (ECDE)، التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا” (GICA)، على شهادة المطابقة للمعايير الاوروبية (CE) للإسمنت.

كما يتعلق الأمر بكل من الإسمنت جيكا بيطون (42,5 N): اسمنت بورتلاندي جيري؛ جيكا بنيان (32,5 N) : اسمنت بورتلاندي جيري. جيكا إنجازات (52,5 N) : اسمنت بورتلاندي جيري، جيكا مضاد (42,5 N-SR5 ) : اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات.

في حين، يتم منح شهادات المطابقة مع المقاييس والمعايير الأوروبية من طرف الجمعية الفرنسية للتقييس (AFNOR).

وكانت شركة الاسمنت لعين الكبيرة (SCAEK) ، التابعة لنفس المجمع، قد تحصلت هي الأخرى في شهر جويلية 2022 على شهادة المطابقة للمعايير الاوروبية (CE). لثلاث أنواع من الإسمنت التي تقوم بإنتاجه.

كما تحصلت في جويلية 2019 على شهادة المطابقة الخاصة بمعايير المعهد الأمريكي للبترول. من أجل إنتاج الاسمنت البترولي الذي يستخدم في قطاع المحروقات.

وبالمقابل، تسمح هذه الشهادات لمجمع جيكا، إلى تسهيل دخول منتجاته إلى الأسواق الخارجية لاسيما الأوروبية منها.

تصدير 3 مليون طن من الإسمنت ومشتقاته هذه السنة

وتعتزم مؤسسة صناعة الإسمنت و مشتقاته بالشلف التابعة لمجمع “جيكا” تصدير 3 مليون طن من مادة الإسمنت و الكلينكر خلال السنة الجارية. كما صدرت المؤسسة خلال سنة 2022 ما يقدر بـ 1.5 مليون طن من مادة الكلينكر فقط. حسب ما افاد به الرئيس المدير العام لمؤسسة الإسمنت و مشتقاته بالشلف، قادة دينار.

و أضاف دينار، أن رفع القدرات الإنتاجية بدخول الخط الثالث للإنتاج حيز الخدمة إلى 4.2 مليون طن. من شأنه تلبية مختلف الطلبيات في المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي. مشيرا إلى تقديم مصالحه لملف الإستفادة من شهادة مطابقة المعايير الأوروبية لتصدير الإسمنت. لاسيما في ظل إنتاج لأول مرة هذه السنة إسمنت الإنجازات الكبرى.

ونظمت مؤسسة صناعة الإسمنت ومشتقاته بالشلف يوما تكوينيا لفائدة إعلاميي الولاية. بغية التعرف على مختلف مراحل إنتاج هذه المادة والإطلاع على إمكانيات وقدرات إنتاج هذه المنشأة الصناعية. فضلا عن التحكم في المصطلحات التقنية ذات الصلة بمجال شعبة صناعة الاسمنت ومشتقاته.

للإشارة ، تنتج مؤسسة صناعة الإسمنت و مشتقاته تماشيا و استراتيجيتها لتنويع صادراتها. بالإضافة كذلك إلى مادة الكلينكر (منتج نصف مصنع). أربع أنواع أخرى من الإسمنت الموجهة لأشغال البناء والخرسانة والإنجازات الكبرى.