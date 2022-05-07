مؤسسة البريد السريع الجزائر تحرز جائزة “خدمة الزبائن” للمرة الرابعة على التوالي

أحرزت مؤسسة البريد السريع الجزائر، فرع بريد الجزائر، جائزة ” خدمة الزبائن” التي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي للمرة الرابعة على التوالي.

وحسب ما أفاد به بيان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فإن هذه الجائزة تأتي ضمن البرنامج الدولي الذي يتم تنظيمه سنويا من قبل تعاونية البريد السريع.

وهي هيئة تابعة للاتحاد البريدي العالمي، من أجل تشجيع ومكافأة الأداء المتميز لخدمة البريد السريع المقدمة من قبل متعاملي البريد.

وأضاف ذات البيان، ان مؤسسة البريد السريع الجزائر استوفت على مدار سنة 2021 مجمل شروط الاستحقاق الخاصة بهده الجائزة، بالنظر للتقييم الذي تم من خلال أنظمة معلومات الاتحاد البريدي العالمي.

وبهذه المناسبة، ارتأى الاتحاد البريدي العالمي تهنئة مسيري وعمال مؤسسة البريد السريع الجزائر من خلال مراسلة رسمية وقعها المدير العام للاتحاد البريدي العالمي.

كما ان مؤسسة البريد السريع الجزائر تحافظ على مكانتها الرائدة على مستوى المغرب العربي، الرابعة إفريقيا والخامسة عربيا.

وذلك بالاستناد إلى التقارير السنوية التي ينشرها الاتحاد البريدي العالمي حول أداء الدول الأعضاء البالغ عددها 173 دولة تحصيها تعاونية البريد السريع اليوم.

حيث يتم إعداد هذه التقارير من خلال العديد من المنصات والأنظمة التي تم تطويرها لمراقبة البريد والطرود المنقولة في شبكة مؤسسة البريد السريع، لمدة عام كامل، يختم ذات البيان.

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