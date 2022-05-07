مؤسسة البريد السريع الجزائر تحرز جائزة “خدمة الزبائن” للمرة الرابعة على التوالي
أحرزت مؤسسة البريد السريع الجزائر، فرع بريد الجزائر، جائزة ” خدمة الزبائن” التي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي للمرة الرابعة على التوالي.
وحسب ما أفاد به بيان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فإن هذه الجائزة تأتي ضمن البرنامج الدولي الذي يتم تنظيمه سنويا من قبل تعاونية البريد السريع.
وهي هيئة تابعة للاتحاد البريدي العالمي، من أجل تشجيع ومكافأة الأداء المتميز لخدمة البريد السريع المقدمة من قبل متعاملي البريد.
وأضاف ذات البيان، ان مؤسسة البريد السريع الجزائر استوفت على مدار سنة 2021 مجمل شروط الاستحقاق الخاصة بهده الجائزة، بالنظر للتقييم الذي تم من خلال أنظمة معلومات الاتحاد البريدي العالمي.
وبهذه المناسبة، ارتأى الاتحاد البريدي العالمي تهنئة مسيري وعمال مؤسسة البريد السريع الجزائر من خلال مراسلة رسمية وقعها المدير العام للاتحاد البريدي العالمي.
كما ان مؤسسة البريد السريع الجزائر تحافظ على مكانتها الرائدة على مستوى المغرب العربي، الرابعة إفريقيا والخامسة عربيا.
وذلك بالاستناد إلى التقارير السنوية التي ينشرها الاتحاد البريدي العالمي حول أداء الدول الأعضاء البالغ عددها 173 دولة تحصيها تعاونية البريد السريع اليوم.
حيث يتم إعداد هذه التقارير من خلال العديد من المنصات والأنظمة التي تم تطويرها لمراقبة البريد والطرود المنقولة في شبكة مؤسسة البريد السريع، لمدة عام كامل، يختم ذات البيان.
طالع أيضا: البريد السريع EMS..عرض ترويجي جديجدخاص بشهر رمضان المبارك
أطلق بريد الجزائر، عرض ترويجي جديد للبريد السريع EMS الخاص بشهر رمضان المبارك 2022 بشعار “ريحة البلاد”. حيث يمكن للزبون، إرسال 4 كغ ودفع 2 كغ فقط عبر 48 وكالة تجارية للبريد السريع. و300 مكتب إيداع المتواجدين عبر مؤسسات بريد الجزائر.
كما يتعلق العرض الجديد بالمواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان “فريك، كزبرة، نعناع، توابل، القمح الصلب، الخضروات، الفواكه، كعكات تقليدية”. إضافة الشاي، شاي الأعشاب، الفواكه الجافة وغيرها.
في حين، أشار بيان بريد الجزائر، أن العرض صالح فقط للطرود البريدية التي يتراوح وزنها ما بين 2 و4 كغ. وهذا على المستوى الدولي وذلك من 15 مارس إلى 2 ماي من السنة الجارية.
وأفاد بريد الجزائر، أن البضائع المعنية “مقبولة” والمتعلقة بعرض رمضان 2022 “ريحة البلاد”، المنتجات الغذائية والمنتجات المعلبة،باستثناء الصلصات والسوائل المطبوخة. والفواكه والخضروات الموسمية المنتجة في الجزائر والحلويات الأخرى، التمور والفواكه المجففة، الحبوب “فريك/كوربا”، بهارات أو منتجات أخرى من نجوم رمضان.
إضافة إلى الكعكات والحلويات الشرقية والتقليدية الجزائرية، النعناع والكزبرة والشاي وشاي الأعشاب ،الملابس الجزائرية والأغراض الشخصية الأخرى.
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وزير البريد يكشف عن خطة قطاعه لتخفيف الضغط عن مكاتب بريد الجزائر
كما كشف وزير البريد والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ان بريد الجزائر اليوم يملك شبكة من أكثر من 4000 مكتب عبر الوطن. حتى يكون قريب من المواطن عبر كامل ربوع الوطن.
وقال الوزير خلال نزوله ضيف على برنامج 52 دقيقة إقتصاد أزيد من 4000 مكتب بريد موزع عبر الوطن. نجد 95 بالمائة منهم مربوطة بالألياف البصرية بالإضافة غلى ربطها بالنقال أوالساتل.