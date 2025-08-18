مؤسسة البريد السريع “EMS” تحتل المرتبة الأولى إفريقيا

أعلنت مؤسسة البريد السريع الجزائر “EMS CHAMPION POST”، عن إحتلالها المركز الرابع عشر، في التصنيف السنوي للإتحاد البريدي العالمي.

وحققت مؤسسة البريد السريع EMS CHAMPION POST ، فرع مؤسسة بريد الجزائر المتخصصة في توصيل الطرود والرسائل السريعة أداءا متميزا شمل مختلف مؤشرات نشاطها. مما سمح لها باحتلال المرتبة الـ14 عالميا من بين متعاملي 177 دولة.

وجاء ذلك، استنادا للتقرير الأخير للاتحاد البريدي العالمي حول أداء الدول المنتسبة إلى تعاونية خدمة البريد السريع EMS.

وبفضل هذا التصنيف تحتل مؤسسة البريد السريع EMS CHAMPION POST ، المركز الأول من بين متعاملي شمال إفريقيا والمغرب العربي.

جدير بالذكر، أن هذا التصنيف يستند إلى مؤشرات أداء عالية الدقة، يتم رصدها وقياسها بعناية. على غرار مدى الالتزام بمعايير التسليم الدولية. والامتثال للمتطلبات الدولية في تبادل البيانات فضلا عن سرعة التكفل بالشكاوى وجودة خدمة الاستعلامات للزبائن.

وأبرز تقرير الاتحاد البريدي العالمي أن مصلحة خدمة الزبائن التابعة لـEMS الجزائر. تجاوبت بشكل فوري مع 98 % من انشغالات ومتطلبات زبائنها وشركائها عبر العالم.

كما كشف التقرير عن تسجيل تحسن معتبر فيما يتعلق بأداء معايير تسليم البيانات. بين المتعاملين الدوليين من خلال تحقيق 89% من إجمالي الأهداف المسجلة.

إلى جانب تحقيق نسبة 85% بعنوان مؤشر تسليم الطرود في الوقت المحدد، وهي نسبة تعرف تحسنا مستمرا مقارنة بالسنوات السابقة.

وتعتبر هذه الديناميكية التصاعدية والتطور المتواصل لنشاط البريد السريع انعكاسا لالتزام قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بالمساهمة في خلق بيئة ملائمة لتطوير التجارة الإلكترونية. وتشجيع الدفع الالكتروني.

بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي ضمن المقاربة المتكاملة التي رسمتها السلطات العليا للبلاد بهذا الخصوص.