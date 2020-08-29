مؤسسة البريد السريع EMS تحتل المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا

تحصلت مؤسسة البريد السريع EMS لأول مرة على المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا في آخر تصنيف للاتحاد البريدي العالمي وتحسن ترتيبها عالميا.

وحسب تقرير الإتحاد البريدي العالمي الصادر بتاريخ 28 أوت تحصلت مؤسسة البريد السريع EMS على المرتبة الأولي إفريقيا وعربيا و16 عالميا من بين 198 دولة مشاركة.

والجدير بالذكر فإن المتعامل العمومي أظهر جدارتها وفعاليتها في ظل جائحة كوفيد 19 الأمر الذي مكنها من الانتقال من المرتبة 41 إلى المرتبة 16 هذه السنة.

أين إحتل البريد السريع EMS المرتبة 158 وذلك سنة 2016 ليتم إنتهاج إستراتيجية جديدة لتحسين جودة الخدمة لزبائنها اثمرت بما هي عليه الان.

وذلك من خلال النتائج التي حققها المؤسسة، خلال السداسي الأول لسنة 2020، تقدما ملحوظا لجميع المؤشرات.

واضاف ذات التقرير البريد السريع EMS حقق % 94 من عمليات التسليم في الوقت المحدد.

كما تكفلت المؤسسة بـ 92 % من شكاوي وطلبات الزبائن وشركاء الخدمات اللوجيستية حول العالم.

وللإشارة، حدد مؤسسة البريد السريع EMS أهداف بالنسبة لسنة 2021 في الحفاظ على موقع الرائد الافريقي والعربي من بين 198 دولة.