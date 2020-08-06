مؤسسة البريد تبرمج مشاريع لانجاز مكاتب اخرى في تيارت

قال المدير الولائي للبريد لولاية تيارت ان السلطات تعمل جاهدة من اجل زبادة عدد مكاتب البريد في عدة بلديات من الولاية لتقدبد خدمات افضل للزبائن.

وكان المدير الولائي قد افتتح امس المقر الرئيسي البريد بقصر الشلالة بعد اشهر من الترمبمات حيث خصصت السلطات غلاف مالي معتبر من اجل توسعته واصبح بحلة جديدة تعكس الوجه اللائق لمكتب البريد ما لقي استحسان الزبائن، مضيفا أن هناك تنسيق بين مختلف السلطات بانجاز مقربن اخرين بكل من قصر الشلالة و زمالة الأمير عبد القادر لتخفيف الضغط على البريد الرئيسي المفابل للمحكمة وفرعه الكائن بطريق المستشفى.

ورغم ازمة السيولة فقد اتخذت ادارة البريد عدة اجراءات لتخفيف الطوابير منها زيادة ساعات عمل الموظفين التي امتدت الى ساعات متأخرة من الليل او العمل في ايام العطل مؤكدا ان ازمة السيولة ستعرف انفراجا قريبا فيما اثنى المواطنون على مجهودات موظفي البريد و مديره “ع تومي ” بقصر الشلالة خلال فترة سحب مرتباتهم في الفترة الأخيرة رغم الضغوطات الكبيرة التي عانى منها الموظفون و الزبائن على حد سواء.

وفي السياق نفسه، دعا سكان قصر الشلالة السلطات الى اعادة النظر في مقرات بعض المؤسسات و حعلها كمؤسسة البريد لاعطاء الوجه اللائق للادارة كما هو الحال لمؤسسة الجزائرية للمياه التي هي بحاجة الى مشروع ترميم مقرها.