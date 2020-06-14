مؤسسة الترقية العقارية توجه إعذارات لشركات الإنجاز التي لم تستوفي معايير الجودة

عقد اليوم الأحد، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حافظ سفيان، اجتماع تنسيقي بمقر المديرية العامة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.

وحسب بيان لذات الهيئة، حضر الإجتماع، والذي تم عقده بتقنية التحاضر المرئي، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، محمد أوقاسي.

بالإضافة إلى مدير السكن الترقوي بوزارة السكن، إسماعيل لومي، والمدراء المكلفين بمتابعة المشاريع، و بحضور مكاتب الدراسات، مع المدراء الجهويين.

وافتُتِح هذا اللقاء بعرض مفصل من طرف الرئيس المدير العام لـلهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، عن كافة التحفظات التي رفعتها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

سيما منها المشاريع التي لا تزال قيد الانجاز أو التي أنجزت وتعاني من العيوب، والنقائص على مستوى كافة التراب الوطني.

وتخلل هذا اللقاء، مداخلة من قبل الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أسدى بموجبها تعليمات لكل من المديرين الجهويين والمدير المركزي لمتابعة المشاريع والمدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وسط وهي:

تعيين ممثل من المديرية العامة، وهو هبيطة عبد الله، كمنسق مركزي لرفع التحفظات.

تحضير مرفقات الأشغال مع كل نهاية أسبوع، مع التبليغ عن العيوب الملاحظة للمقاولة المختصة أسبوعيا.

العمل كفريق واحد بالتنسيق مع كل من مديريات المشاريع والمديريات الجهوية وممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، لرفع التحفظات في أقرب الآجال.

إعذار شركات الإنجاز ومكاتب الدراسات التي لم تستوفي معايير الجودة والنوعية، المبينة في دفتر الشروط.

إرسال تقارير دورية منتظمة للمديرية العامة حول الشركات المتقاعسة، المخول لها إنجاز المشاريع على البريد الإلكتروني الخاص للمنسق المركزي.