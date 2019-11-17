مؤسسة القصبة ترفض تحمل مسؤولية الإنهيار وتطلب فتح ملف الترميمات

أكد علي مبتوش، رئيس مؤسسة القصبة، اليوم الأحد بالعاصمة، أن هناك 330 بناية مهددة بالانهيار في القصبة.

وخلال إستعراض وجهة نظر الجمعية ورئيسها أمام ممثلي الصحافة الوطنية بمقر مؤسسة القصبة.

أوضح مبتوش، أنه وأعضاء الجمعية “لا يتحملون مسؤولية الإنهيارات المتواصلة بالقصبة”، مؤكدًا “هناك 330 دار مهدد بالإنهيار في أي لحظة”.

واعتبر المتحدث أن مسلسل الانهيارات هو “نتيجة للسياسات غير السليمة التي طبقت على المدينة القديمة”، مطالبا بـ “كشف الميزانيات التي خصصت لترميم القصبة من 1962 إلى يومنا هذا”.

مواصلًا: “حان الوقت لإعادة فتح ملف القصبة في شفافية لحد من الخسائر البشرية والمادية”.

كما تساءل رئيس الجمعية عن “حقيقة” الأشغال المنجزة فعليًا، خاصة ما تعلق “بترميم 364 منزل وتخصيص 54 مهندس معماري مختص”.

وعلى خلفية انهيار عمار نهاية الأسبوع المنصرم بشارع بودرياس متسببة في أضرار لعمارتين مجاورتين، أكد السيد مبتوش أنّه هناك أسباب “موضوعية” لهذه الحوادث المأساوية، في إشارة منه إلى “الأخطاء المقترفة في حق البنايات” من قبل المقيمين فيها.