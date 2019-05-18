مؤسسة القصبة تنتقد عملية الترحيل الأخيرة بالحي

كشف اليوم السبت اعضاء “مؤسسة القصبة” عن عديد التجاوزات خلال عملية الترحيل بالقصبة.

العملية التي بادرت إليها مصالح ولاية الجزائر بشكل “استعجالي” بعد انهياراحدى عمارات القصبة السفلى شهر افريل المنصرم مخلفة 5 ضحايا.

و قال عثمان بوراس عضو مكتب مؤسسة القصبة ان عملية الترحيل لم تشمل في الحقيقة سوى 255 عائلة من القصبة.

في حين ان مصالح الولاية تحدثت عن ترحيل 300 عائلة، مؤكدا وجود عديد من التجاوزات في عملية الترحيل.

و اوضح على سبيل المثال العمارة 11 بعلي تماغليت والتي كانت تضم 22 عائلة الا ان الوثائق الرسمية تؤكد ان عملية الترحيل شملت 29 عائلة.

اي بزيادة 7 عائلات لم تكن تقطن بتلك العمارة.

وقد تكرر ذلك بعدة أشكال في عدة نقاط اخرى بالقصبة خلال نفس العملية على غرار عمارة 4 علي تماغليت شارع بوتان.

والاخوة راسيم وعمارة طريق نفيسة و 13 حاج عمر و 2 محمد عروري.

كما شملت عملية الترحيل قاطني عمارات ليست معنية بالبطاقة التقنية التي تشير الى خطر الانهيار.

ومؤشر عليها باللون الاحمر من قبل الهيئة التقنية لمراقبة البنايات.

في حين لم يتم ترحيل عائلات تقطن ببنايات متصدعة و خطر انهيارها قائم في اي لحظة.

فيما تم ترحيل عائلات و اقصاء اخرى من نفس العمارة رغم ان لديهم كل الادلة التي تثبت عدم استفادتهم في وقت سابق من اي عملية اسكان.