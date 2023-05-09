مؤسسة النقل البحري..  بيان هام للمسافرين

كشفت مؤسسة النقل البحري، “Algérie ferries “، اليوم الثلاثاء، أن عدة حيوانات أليفة تصل إلى ميناء “أليكانتي” لا تملك الحد الأدنى من الوثائق الصحية المطلوبة.

كما أوضحت مؤسسة النقل البحري في بيان لها، أن الجزائر مدرجة ضمن قائمة البلدان التي تعاني من فيروس “داء الكلب”. الأمر الذي يلزم المسافرين المتوجهين إلى إسبانيا رفقة حيواناتهم الأليفة الاستجابة للشروط الصحية التي تقرها المنظومة الصحية الأوروبية.

وتتعلق هذه الشروط الصحية، في تحليل مصلي محدث في منضمة معترف به من قبل وزارة الصحة الأوروبية والذي يعتبر “إلزامي”. ولقاحات ضد داء الكلب محدثة “إلزامي”، والوسم بشريحة أو غرسة أو وشم “إلزامي”.

في حين، أشارت المؤسسة ذاتها، إلى أنه “في حالة عدم استيفاء الحيوان الشروط، لن يتمكن من دخول الأراضي الإسبانية والأوروبية.