مؤسسة النقل البحري تكشف عن برنامج رحلات مرسيليا – الجزائر حتى ماي 2022

استأنفت مؤسسة النقل البحري رحلاتها بين الجزائر وفرنسا منذ 1 نوفمبر. حيث سخرت Algérie Ferries سفينتها الجديدة ، Badji Mokhtar 3، لرحلات الجزائر ومرسيليا.

منذ 6 ديسمبر، طُلب من المسافرين عن طريق البحر إستظهار بطاقة التطعيم سواء عند المغادرة من الجزائر أو عند الوصول.

حاليا ، تقوم Algérie Ferries بتشغيل خدمة واحدة فقط في الأسبوع مع فرنسا. ونظرًا لتطور الوضع الصحي، مع ظهور متغير Omicron، فمن غير المرجح أن تتم مراجعة البرنامج صعودًا مع بعض.

برنامج رحلات مرسيليا – الجزائر

وأعلنت مؤسسة النقل البحري عن برنامج رحلات مرسيليا – الجزائر حتى ماي 2022.

فبالنسبة لشعر جانفي تم تحديد مواعيد المغادرة في 2 و 10 و 17 و 24 و 31 جانفي الساعة 4:00 مساءً.

وتم تحديد موعد الوصول في 3 و 11 و 18 و 25 جانفي و 1 فيفري الساعة 11:00 صباحًا.

تم تحديد مواعيد المغادرة في 8 و 15 و 22 و 29 جانفي الساعة 4:00 مساءً. من المقرر الوصول في 9 و 16 و 23 و 30 جانفي الساعة 11:00 صباحًا.

أما شهر فيفريتم تحديد مواعيد المغادرة في 7 و 14 و 21 و 28 فيفري الساعة 4:00 مساءً.

وتم تحديد موعد الوصول في 8 و 15 و 22 فيفري و1 مارس الساعة 11:00 صباحًا.

كما تم تحديد مواعيد المغادرة في 5 و 12 و 19 و 26 فيفري الساعة 4:00 مساءً.

ومن المقرر الوصول في 6 و 13 و 20 و 27 فيفري في الساعة 11:00 صباحًا.

برنامج مارس، أفريل وماي..

أما شهر مارس تم تحديد مواعيد المغادرة في 7 و 14 و 21 و 28 مارس الساعة 4:00 مساءً.

كما تم تحديد موعد الوصول في 8 و 15 و 22 و 29 مارس في الساعة 11:00 صباحًا.

وبخصوص خط مرسيليا – الجزائر تم تحديد مواعيد المغادرة في 5 و 12 و 19 و 26 مارس الساعة 4:00 مساءً.

كما تم تحديد موعد الوصول في 6 و 13 و 20 و 27 مارس الساعة 11:00 صباحًا.

أما شهر أفريل 2022، فقد تم تحديد مواعيد المغادرة في 4 و 11 و 28 و 25 أفريل الساعة 4:00 مساءً.

بالإضافة إلى ذلك من المقرر الوصول في 5 و 12 و 19 و 26 أفريل في الساعة 11:00 صباحًا.

أما خط مرسيليا – الجزائر: تم تحديد مواعيد المغادرة في 2 أفريل، و 9 ، و 16 ، و 23 ، و 30 في الساعة 4:00 مساءً.

ومن المقرر الوصول في 3 و 10 و 17 و 24 أفريل و 1 ماي الساعة 11:00 صباحًا.

وبالنسبة لشهر ماي، فقد تم تحديد مواعيد المغادرة من الجزائر في 2 و 9 و 16 و 23 و 30 ماي الساعة 4:00 مساءً.

بالإضافة إلى ذلك من المقرر الوصول في 3 و 10 و 17 و 24 و 31 ماي الساعة 11:00 صباحًا.

أما خط مرسيليا – الجزائر، تم تحديد مواعيد المغادرة في 7 و 14 و 21 و 28 ماي الساعة 4:00 مساءً.

بالإضافة إلى ذلك من المقرر الوصول في أيام 8 و 15 و 22 و 29 ماي الساعة 11:00 صباحًا.