مؤسسة النقل البحري للمسافرين: الحجوزات عن بعد متاحة عبر الموقع الرسمي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم السبت، أن الحجوزات عن بعد متاحة الآن عبر الموقع الرسمي والوحيد للحجوزات الخاص بالمؤسسة.

وجاء في بيان للمؤسسة “يسر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إعلام زبائنها الكرام المتواجدين داخل الوطن وخارجه أن الحجوزات عن بعد متاحة الآن عبر موقعها الرسمي و الوحيد للحجوزات عبر الرابط التالي: https://afs.algerieferries.dz/booking “.

كما أشارت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تسهيل إجراءات الحجز. وتمكين المسافرين من اقتناء تذاكرهم بكل أريحية ، دون عناء التنقل إلى وكالاتها التجارية.

حيث يكفي فقط الإطلاع على برنامج الرحلات المتاح، اختيار الوجهة والتاريخ لإتمام عملية الحجز.

هذا ووضعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الأرقام الهاتفية التالية: 33 07 / 021 64 43 74. للرد على انشغالات المسافرين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور