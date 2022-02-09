مؤسسة “الولاية الرابعة التاريخية” تشكو للرئيس تبون تعرضها للظلم ومحاولة السطو على مقرّها!

اتهمت مسؤولين بالضلوع في القضية

وجهت مؤسسة “ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية” التي يقودها المجاهد العقيد يوسف خطيب، القائد السابق للولاية التاريخية الرابعة خلال ثورة التحرير، رسالة مستعجلة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لطلب تدخله وإيفاد لجنة تحقيق من مصالح الرئاسة للنظر في قضية تواطؤ مسؤولين للاستيلاء على مقر مؤسسة الولاية الرابعة في البليدة.

وجاء في بيان أصدرته مؤسسة “الولاية الرابعة التاريخية”، تحوز “النهار” على نسخة منها، أنه بمناسبة تنظيم التظاهرة الافتراضية شهر الشهداء احتفالا باليوم الوطني للشهيد سنة 2022، وتحت شعار “شهداء الولاية الرابعة يعودون هذا الشهر”، تجدد مؤسسة “ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية”، وعلى رأسها قائد مجاهدي هذه الولاية، ورئيس هذه المؤسسة، العقيد يوسف خطيب، ونيابة عن جميع المجاهدين وأبنائهم وأبناء شهداء هذه الولاية التاريخية المنخرطين بالجمعية التي تنشط في الميدان منذ 20 سنة، تنديدها بالاستيلاء على مقر الولاية الرابعة في البليدة.

وأوضح البيان أن قضية محاولة الاستيلاء على مقر المؤسسة تواطأ فيها الكثير من المسؤولين، وعلى مدار عشرات السنين، وهي القضية التي ما زالت تراوح مكانها في أروقة المحاكم لتضييع الوقت وانتظار وفاة العقيد يوسف الخطيب لغلق الملف.

وأوضحت مؤسسة “الولاية الرابعة التاريخية” في بيانها، أن ملف القضية تم وضعه لدى العديد من الجهات المسؤولة في البلاد، منها أجهزة أمنية، رؤساء بلديات ودوائر، ولاة، وزراء عدل وداخلية، وكذا الوزارة الأولى ورؤساء حكومات والرئيس السابق للجمهورية، والرئيس الحالي للجمهورية، عبد المجيد تبون، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابة مقنعة، فكانت العدالة وجهتهم لحلّ قضية طرد قائد الولاية الرابعة ومجاهديها من مقر الولاية الرابعة الذي شغلوه عندما عادوا من ساحة المعركة سنة 1962 الموجود في البليدة.

وناشدت المؤسسة، رئيس الجمهورية، المسارعة بإيفاد لجنة تحقيق رئاسية لإيجاد حل جذري للقضية والفصل فيها.