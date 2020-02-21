مؤسسة بريد الجزائر تتحصل على شهادة المعيار الدولي للعنونة S42

تحصلت مؤسسة بريد الجزائر على شهادة المعيار الدولي للعنونة S42.

كشفت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها، عن تحصلها على شهادة المعيار الدولي للعنونة S42 والتي تعنى في دقة وتنسيق العناوين البريدية للدول الأعضاء في الإتحاد البريدي العالمي.

وأفادت المؤسسة أن تتويجها من قبل الإتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة جاء من خلال تطبيق المؤسسة لمعيار العنونو المتعارف به دوليا ضمن الإتحاد البريدي العالمي.

ومنحت للجزائر هذه الشهادة على خلفية أهمية مطابقة نماذج العنونة في مختلف دول العالم مع المعيار الدولي للعنونة.