مؤسسة بريد الجزائر تدعو المجتمع المدني للمساهمة في تنظيم عمليات صب معاشات المتقاعدين

دعت مؤسسة بريد الجزائر، جميع الفاعلين في المجتمع المدني من جمعيات ولجان أحياء، للمساهمة في تأطير وتنظيم عمليات صب معاشات المتقاعدين.

وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية لشرح وتعميم الرزنامة الجديدة لصب المعاشات لفائدة المتقاعدين التي تم وضعها بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد.

هذا وتعتمد مؤسسة بريد الجزائر على الدور التوعوي للمجتمع المدني من خلال القيام بالتحسيس على ضرورة التقيد بتدابير السلامة الصحية والوقاية من تفشي فيروس “كوفيد_19” وإنتشاره، و ذلك من خلال: