مؤسسة بريد الجزائر تدعو زبائنها إلى إستلام البطاقة الذهبية

دعت، اليوم الثلاثاء، مؤسسة بريد الجزائر زبائنها إلى استلام البطاقة الذهبية.

ودعت المؤسسة، في بيان لها، زبائنها الذين تقدموا بطلب البطاقة النقدية الذهبية، وكذا أصحاب البطاقات المنتهية الصلاحية، إلى التقرب لمكاتب البريد من أجل استلام بطاقتهم الجديدة.

وذكرت المؤسسة زبائنها أن البطاقات التي تنتهي صلاحيتها، يتم إعادة تصنيعها وتشخيصها بشكل تلقائي وإرسالها إلى مكاتب البريد حسب العنوان الأصلي لصحابها والمحدد في ملف الحساب البريدي الجاري.

كما اقترحت بريد الجزائر على زبائنها، إمكانية إعادة إرسال البطاقة الذهبية من المكتب البريدي الذي أودعت فيه، إلى مكتب بريدي آخر من اختيار الزبون.

وذلك بملأ استمارة طلب إعادة إرسال البطاقة الذهبية “CIB 755″، وإيداعها في المكتب البريدي المختار لاستقبالها.

وأشارت المؤسسة أن استمارة طلب إعادة إرسال البطاقة الذهبية “CIB 755” متوفرة في كل مكاتب البريد، كما يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر: www.poste.dz.

كما اضافت المؤسسة أن البطاقة الذهبية التي لا يتم استلامها من المكتب البريدي، في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ وصولها، فيتم إعادة إرسالها إلى المركز الوطني لتصنيع وشخصنة البطاقات الذهبية.