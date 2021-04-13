مؤسسة بريد الجزائر تصدر بيانا هاما لفائدة مُوظفيها

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أنه و بعد التشاور والحوار مع الشريك الاجتماعي، فقد تم إتخاذ عدة تدابير لفائدة عاملات وعمال المؤسسة.

وجاء ذلك، حرصا من الشركة، على توفير الظروف الملائمة لعمالها والتكفل الأمثل بانشغالاتهم، خاصة تلك المعلقة منذ سنوات.

وعليه، أعلنت المؤسسة، عن صب المنحة التحفيزية، لكل عاملاتها وعمالها، بصفة عادية وكما جرت العادة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت بريد الجزائر، إنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتكفل بالمطالب الأخرى لعمالها.

مشيرة إلى أن تفعيلها قانونا مرتبط بتنصيب نقابة للمؤسسة.

ويتعلق الأمر بمنحة المردودية الفردية والجماعية، وملفات الموقوفين، وتهيئة ساعات وأيام العمل الأسبوعية.

وكذا ملفات العمال الذين يشغلون مناصب غير تلك المحددة في مقررات تعيينهم.

هذا وأكدت المؤسسة، إنها تسعى لتسريع وتيرة تنصيب هذه النقابة في أقرب وقت، في حين يبقى ذلك من الاختصاص المحض للهيئات النقابية.

وتلتزم المؤسسة بمرافقة عمالها لاسيما من خلال التكوين، لتأهيلهم لتولي مناصب المسؤولية على المستويين المركزي والمحلي.

وفي الأخير، دعت مؤسسة بريد الجزائر عاملاتها وعمالها، للتمسك بروح المسؤولية والمهنية المعهودة لديهم، خدمة للمواطنين خصوصا في المناسبات الخاصة.

وهنأت المؤسسة، بهذه المناسبة، كافة عاملاتها وعمالها، والشعب الجزائري، بحلول رمضان المعظم.

وأشادت المؤسسة، بجهود عمالها، التي يبذلونها في كل مرة في مثل هذه المناسبات خصوصا في ظل الفترة الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.