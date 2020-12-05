مؤسسة بريد الجزائر تعرض على التجار الخدمة الجديدة “بريد باي”

قدمت مؤسسة بريد الجزائر، عرضا للتجار والمتعاملين الإقتصاديين، للإستفادة من الخدمة الجديدة التي أطلقتها “بريد باي”.

وعرضت المؤسسة عبر بيان لها، على التجار، الاشتراك في هذه الخدمة، من خلال التقدم إلى المديرية الولائية لبريد الجزائر، وتقديم ملف الانضمام.

ويتكون الملف من نسخة من السجل التجاري، ونسخة من بطاقة التعريف الضريبية، ونسخة من بطاقة التعريف لصاحب المحل أو الوكيل، وصك بريدي مشطب.

وأكد البيان، إن مصالح بريد الجزائر، ستزود المعنيين، برمز الإستجابة السريعة “QRCODE” لعرضه على الزبائن.

وبالتالي يمكن للزبائن، الدفع الكترونيا عن طريق مسح رمز الاستجابة، باستعمال هواتفهم النقالة.

وسيتلقى التاجر والزبون، في كل معاملة، رسالة نصية قصيرة تتضمن تأكيد نجاح عملية خدمة الدفع عبر الهاتف النقال.

وأكدت المؤسسة، إن بريد باي، هي خدمة عملية وسهلة الإستعمال، كما أنها في نفس الوقت آمنة و سريعة.