مؤسسة بريد الجزائر تفتح تسع مكاتب جديدة بالعاصمة

أعلنت المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر عن افتتاح تسعة مكاتب بريدية جديدة بالجزائر العاصمة وهذا على المستوى الأحياد الجديدة.

وحسب بيان لمؤسسة بريد الجزائر فإن هذا الإجراء جاء تنفيذا لتعليمات والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة وفي إطار تحسين الخدمة العمومية.

تم افتتاح مكتبين جديدية على مستوى على مستوى سوق علي ملّاح بلدية سيدي أمحمد والمركز الجهوي للصيانة سابقا ببلدية بلوزداد.

أما على مستوى شرق العاصمة تم افتتاح أربعة مكاتب بكل من حي الجيلالي وحي طويلب ببراقي، حي شرقي باي بالرغاية، وحي زواوي بسيدي موسى.

وفي غرب العاصمة تم افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة على مستوى كل من حي 1310 مسكن بئر توتة، 300 مسكن بالرحمانية وأولاد الحاج بالسحاولة.