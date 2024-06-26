مؤسسة تطوير صناعة السيارات تطلق شاحنات حديثة لعلامة سوناكوم

قامت مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بعرض خلال الصالون الدولي للمركبات الحرارية، الكهربائية والهجينة. المنظم في طبعته الأولى بوهران.

وتم عرض وإطلاق شاحنتين لعلامة سوناكوم تم تحديثها وتطويرها من طرف كفاءات جزائرية بمرافقة وشراكة مع مجمع صيني. وذلك بهدف تعزيز تواجد المؤسسة بالسوق الوطنية بمنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.

وقد شاركت مؤسسة تطوير صناعة السيارات خلال الصالون بمجموعة واسعة من مركبات الطرق الوعرة والشاحنات الصغيرة. والشاحنات ذات الحمولات المختلفة إلى جانب الحافلات والمقطورات. من بينها شاحنات K7.5 وK12 التابعتين لعلامة سوناكوم التي خلفت الاسطورتين K66 وK120. التابعتين لعلامة سوناكوم بالإضافة إلى ثلاثة طرازات جديدة من الحافلات ذات 33 مقعداو49 مقعدا و100 مقعد.

علما ان مؤسسة تطوير صناعة السيارات تتميز بقدرة إنتاج سنوية تتعدى الـ 6 آلاف عربة مرسيدس، 2000 شاحنة 1000 وحدة من سيارات سوناكوم المحدثة.