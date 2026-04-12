مؤسسة جازي تؤكد التزامها بدعم المبادرات التعليمية المبتكرة

وأوضح المصدر ذاته أن المؤسسة “تشرفت بالمشاركة كراعٍ رسمي للطبعة الأولى من الجائزة الوطنية للابتكار المدرسي المخصصة هذا العام لمجال الروبوتات والمنظمة بالقطب العلمي. والتكنولوجي بمدينة سيدي عبد الله بحضور وزير التربية الوطنية”.

وتؤكد جازي التزامها تجاه وزارة التربية الوطنية في إطار شراكتهما الرامية إلى دعم المبادرات التعليمية المبتكرة.

وتأتي مشاركة جازي في هذا الحدث ضمن استراتيجيتها التي تهدف إلى “رعاية المواهب الشابة. وتشجيع الإبداع وتنمية المهارات الرقمية والعلمية لدى التلاميذ في مختلف الأطوار التربوية”. حيث ساهمت من خلال دعمها لهذه المبادرة الوطنية، في “تعزيز روح الابتكار. وتشجيع الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر ملموس”.

واعتبرت المؤسسة أن هذه الدورة الافتتاحية التي عرفت مشاركة 700 مشروع روبوتات من مختلف المراحل التعليمية. مكّنت من “إبراز الإمكانات الاستثنائية للتلميذ الجزائري وقدرته على مواجهة التحديات التكنولوجية المستقبلية”. متوجهة بالتهنئة إلى جميع المشاركين، لا سيما الفائزين من كل فئة على جودة مشاريعهم والتزامهم المتميز.