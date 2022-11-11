مؤسسة جزائرية تُتوّج في الولايات المتحدة الأمريكية

تحصلت المؤسسة الجزائرية “ADEX Technology ” المتخصصة في الخدمات المعلوماتية على جائزة “أوروبا و الشرق الأوسط و إفريقيا” من طرف منصة التحاضر المرئي العالمية زووم.

و تعتبر مؤسسة “ADEX Technology” المعتمدة من سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية. أول شركة جزائرية تتسلم جائزة خلال هذا الحدث السنوي. الذي ينظمه عملاق التحاضر المرئي زووم “Zoomtopia 2022 Partner Connect”. الذي جرى يومي 8 و 9 نوفمبر في سان خوسي “كاليفورنيا”.

و جاءت الجائزة تتويجا لجهود مؤسسة ADEX في التسويق و تطوير الأعمال في الجزائر و في المنطقة.

كما عبّر المدير العام لشركة ADEX، جواد سليم علال عن فخره لتتويج مؤسسته بهذه الجائزة السنوية. كما أشار إلى طموح مؤسسته في أن تتوسع أكثر في المنطقة. من خلال تطوير تطبيقاتها و حلولها في مجال تكنولوجيات زووم.