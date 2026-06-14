مؤسسة دوري نجوم قطر تبدي دعمها لمهاجم “الخُضر” بولبينة

أبدت مؤسسة دوري نجوم قطر، اليوم الأحد، دعمها للدولي الجزائري، عادل بولبينة، في مغامرته مع المنتخب الوطني ضمن كأس العالم 2026.

ونشرت مؤسسة دوري نجوم قطر، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، صور لاعبي الدوري القطري، المشاركين في مونديال 2026، بما فيهم عادل بولبينة.

وأرفقت الهيئة ذاتها هذه الصور، برسالة جاء فيها: “نجوم دورينا يمثلون منتخبات (بلدانهم) في كأس العالم 2026.. بالتوفيق للجميع”.

يذكر أن عادل بولبينة، لاعب نادي الدحيل القطري، يواصل تحضيراته مع المنتخب الوطني، بكنساس الأمريكية، تحسبا لمباراتهم الأولى كأس العالم 2026، ضد منتخب الأرجنتين، المقررة يوم الأربعاء المقبل.