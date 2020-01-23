مؤسسة رمشافي: استرجعنا وحدة عين يوسف تنفيذا لقرار السلطات العمومية وستعود للنشاط نهاية جانفي

قالت مؤسسة رمشافي فرع مجمع تربية الدواجن غرب التابعة لمجمع اوناب أن المعركة القضائية التي خاضتها منذ 2010 مكنتها من استرجاع وحدة عين يوسف واسترجاع من خلالها الأموال العمومية تنفيذا لقرار السلطات العمومية.

وأكدت المؤسسة أن قرار استرجاع الوحدتين كان نهائيا وتم رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة يوسافي والتي تسببت في تحطيم البنية التحتية على مستوى مركزي عين يوسف خلال فترة استغلالها للمركزين.

وأكدت المؤسسة بأن القرار بقي فيه بندين الأول هو إرجاع الأطراف إلى ماكانت عليه قبل التعاقد و الزام مؤسسة يوسافي دفع تعويض لصالح شركة رمشافي بـ5 ملايين دينار

كما تم الزام مؤسسة رمشافي حسب التفنيد الذي بعثتب به لـ “النهار اونلاين” بدفع ماقيمته 42.150.150 دينار جزائري لمؤسسة “يوسافي” حيث وصفت مؤسسة رمشافي بأنه حكم مجحف في حقها خاصة وأنها لم تتلقى هذا المبلغ بل تم إيداعه على مستوى الخزينة العمومية.

بالموازاة مع ذلك تؤكد “النهار اونلاين”بأن الخبر الذي نشرته حول حجز الحساب البنكي لمؤسسة رمشافي من قبل مؤسسة يوسافي تم بناءا على وثائق تحصلت عليها “النهار اونلاين”، وهو وهو عبارة عن قرار صادر عن العدالة الجزائرية من خلال الصيغة التنفيذية للحجز التي أصدرتها محكمة الرمشي.

وعليه فإن كان لمؤسسة رمشافي وثائق رسمية تثبت ما كشفت عنه في التفنيد ماعليها سوى موافتنا بها من أجل تنوير الرأي العام و كشف الحقائق