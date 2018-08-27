مؤسسة “سترام” سيدي بلعباس تقدم بطاقة جديدة “بدون لمس csc”

أطلقت مؤسسة سترام تابعة لترامواي سيد بلعباس بطاقة جديدة “بدون لمس csc” وللإشتراك،

البطاقة الجديدة عرفت هذه المرة أسعار جديدة للشهر منها الكلاسيكية والمقدرة بـ1000 دج واشتراك سينيور والمقدرة بـ720 دج،

ومن يريد الاشتراك في بطاقة جينيور تحت 25 سنة مقدرة بـ840 دج بالاضافة لاشتراك جامعي المقدرة بـ600 دج

وحتى الاشتراك المدرسي بـ350 دج على غرار الاشتراك الاسبوعي والمقدر بـ350 دج،

كما اكدت مؤسسة “سترام” سيدي بلعباس من يريد اقتناء هده البطاقة يجب عليه التقرب إلى أقرب وكالة أو نقطة بيع وكل المحطات التابعة للوكالات التجارية،

وتكوين ملف يتكون من نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة مدرسية وصورة شمسية، بالاضافة إلى ملء استمارة خاصة به

كما صرح مسؤولي ترامواي لموقع النهار أون لاين أن الاشتراكات بلغت 13000 بطاقة،

وأن عدد الركاب بلغت 11 مليون مسافر في العام ومليون مسافر في الشهر و45 ألف مسافر في الشهر.