مؤسسة سليمة سواكري الخيرية تساعد الأيتام والمعوزين

قامت مؤسسة سليمة سواكري للأعمال الخيرية والإنسانية، بمجموعة من الأنشطة لفائدة الأسر المعوزة والأيتام خلال شهر رمضان المبارك.

وتنظم المؤسسة مساء اليوم بفندق سوفيتيل بالعاصمة، حفل تكريم لـ30 طفل يتيم أو من العائلات المعوزة. والذين استفادوا من عملية الختان الجماعي التي جرت خلال هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وتحسبا لهذا الحفل، وجهت المؤسسة الدعوة للعديد من الشخصيات العامة والرياضية والفنية. وكذلك أسر الأطفال الذين استفادوا من الختان.

واعتبرت سليمة سواكري رئيسة المؤسسة أنه من خلال هذه الإلتفاتة التضامنية ، “فإن المؤسسة تأمل في زرع الفرحة والسعادة في نفوس الأطفال الأيتام وأطفال الأسر المحتاجة. في جو عائلي مليء بالمودة والرحمة والعطاء والحب خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان وعشية عيد الفطر”.

كما سيتم توزيع أكثر من 300 كسوة لعيد الفطر لصالح الأطفال الأيتام والعائلات المحتاجة عبر جميع أنحاء الوطن خلال اليومين الأخيرين من شهر رمضان.

وعلى الرغم من تأسيسها مؤخرًا ، إلا أن مؤسسة “سليمة سواكري” ساهمت بشكل فعال في النشاط الجمعوي ذو الطابع الخيري خلال هذا الشهر الكريم.

واستهدفت المؤسسة، عدة فئات من المجتمع، لا سيما الأطفال الأيتام وأسرهم وكذا العائلات المعوزة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري ، تم توزيع أكثر من 300 قفة رمضانية على أسر الأطفال الأيتام والعائلات المعوزة في مختلف أرجاء الوطن.

كما ساهم أعضاء المؤسسة في تحضير العديد من موائد الإفطار لفائدة المحتاجين وعابري السبيل.

ولم يتوقف التزام المؤسسة عند هذا الحد، فقد قامت رئيسة المؤسسة والأعضاء بزيارة مراكز رعاية المسنين وإعداد الإفطار لهم وتقديم ملابس وهدايا العيد، في جو عائلي.

سليمة سواكري تدعو الشباب الجزائري لإظهار التضامن والتآزر طوال السنة

وفي رسالة وجهتها للشباب، دعت سليمة سواكري الشباب الجزائري لإظهار التضامن والتآزر ليس فقط خلال شهر رمضان بل طوال السنة.

هذا واستغلت سواكري الفرصة للتعبير عن فخرها بالمتطوعين الشباب، الذين التقتهم خلال أعمالها الخيرية المختلفة خلال هذا الشهر الكريم.

كما شكرت جميع المساهمين والمتبرعين الذين ساهموا في الأعمال الخيرية. واستجابوا بقوة للدعوة لتقديم يد المساعدة للأسر المحتاجة والأيتام والأرامل.

كما دعت الراغبين في الانضمام إلى جمعيتها الخيرية للتواصل معها عبر صفحتها الرسمية، سليمة سواكري.

ومن جانبهم، عبر أعضاء المؤسسة عن اعتزازهم بالعمل إلى جانب سفيرة النوايا الحسنة السابقة، سليمة سواكري التي يعتبرونها نموذجاً في العمل الخيري والإنساني.