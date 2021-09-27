مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية تمنح جائزة “الإبداع الفني” للسيناريست الجزائرية عبلة بلعمري

كرّمت مؤسسة “سيدة الأرض” الثقافية الفلسطينية كاتبة السيناريو الجزائرية عبلة بلعمري عن نصها المسرحي “السيف المنتظر”. الذي يناقش القضية الفلسطينية.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن مؤسسة “سيدة الأرض” اعتادت تكريم أبرز الشخصيات العالمية المساندة للقضية الفلسطينية. مضيفة أن النص المسرحي “السيف المنتظر” لكاتبة السيناريو الجزائرية عبلة بلعمري. الجاري إخراجه على شكل ملحمة بمصر من طرف المخرج المصري محمد عزت “يستحق الإشادة و الثناء” .

و أضافت ذات المؤسسة، أن هذا التكريم لعبلة بلعمري والمخرج المصري محمد عزت عن عملهما المسرحي “السيف المنتظر” الذي يناقش القضية الفلسطينية و يحاكي تاريخ الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الأراضي العربية عامة و مواقف بعض الزعماء العرب و حرب أكتوبر 1973 و المجازر ضد الإنسانية المرتكبة في حق الفلسطينيين و تحرير المسجد الأقصى في عهد صلاح الدين الأيوبي.

للتذكير، فقد سبق لمؤسسة “سيدة الأرض” الفلسطينية أن كرمت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته شخصية سنة 2020 نظير دعمه الكبير لحقوق الشعب الفلسطيني. كما زرعت شجيرة زيتون باسمه على جبل الزيتون المقدس تكريما لمواقفه الثابتة و كشخصية العالم التي نالت احترام الشعب الفلسطيني و الشعوب الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني .

للإشارة، فإن العمل المسرحي التي كرمت لأجله كاتبة السيناريو الجزائرية المتألقة عبلة بلعمري يجري إخراجه بمصر .على شكل ملحمة تحاكي الصراع العربي الصهيوني لمدة تفوق الساعة.