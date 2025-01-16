مؤسسة شباب الجزائر تنظم دورة تكوينية لتجار الحميز

نظمت مؤسسة شباب الجزائر دورة تكوينية مجانية لفائدة التجار في مجال التجارة الالكترونية والتحول الرقمي.

أين فتحت المؤسسة الباب لجميع التجار الراغبين في الدخول عالم التجارة الالكترونية، بهدف الانتقال من البيع الكلاسيكي إلى “الأونلاين”.

وتهدف هذه المبادرة المقامة بمنطقة الحميز بالعاصمة إلى تكوين التجار وأصحاب المحلات على طرق التسوق الالكتروني، قصد المساهمة في تكوين مجتمع رقمي،

وستتمحور الدورة حول كل ما يخص التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي للمنتجات والخدمات.