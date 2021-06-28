مؤسسة صحف الشلف تنظم أوّل معرض وطني للكتاب

تم اليوم الإثنين، إفتتاح أول معرض وطني للكتاب على مستوى بهو المركز الثقافي الإسلامي وسط مدينة الشلف. بمشاركة 35 عارض بينهم كتاب هواة وأدباء ودور نشر ومؤسسات إعلامية.

وتشرف على فعاليات هذا المعرض الوطني في طبعته الأولى، مؤسسة صحف الشلف في مبادرة لقيت تجاوب الكثيرين من هواة المطالعة. من مثقفين وطلبة جامعين فضلا عن مواطنين من مختلف الفئات والشرائح.

وحسب المدير العام لمؤسسة صحف الشلف، علي العايب، فإن المعرض جاء في توقيت مدروس بدقة، لكونه تزامن مع خروج التلاميذ في عطلة طويلة المدى بعد إنتهاء إمتحانات السنة، كما إعتبر هذه المبادرة فضاء آخر من شأنه إستيعاب هواة الكتابة والمطالعة والبحث في الركود الذي تعرفه الساحة الثقافية بالولاية.