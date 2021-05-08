مؤسسة فضائية أمريكية: الصاروخ الصيني سيدخل الأرض مساء اليوم أو صباح غد الأحد

حددت مؤسسة فضائية أمريكية، نطاقا زمنيا ومكانيا، لدخول الصاروخ الصيني الشارد إلى الأرض.

وحسب تغريدة لمؤسسة “أيروسبيس كوربوريشن” الفضائية الأمريكية، فإن الصاروخ سيخترق غلاف الأرض اليوم أو غدا على أقضى تقدير.

وسيخترق الصاروخ غلاف الجو في حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة الرابعة و19 دقيقة من صباح الأحد بتوقيت غرينتش.

وسيدخل الغلاف الجوى على الأرجح قرب شمالي نيوزيلندا.

لكنه نبه أيضا إلى أن الدخول محتمل في أي مكان، على طول مسارات تغطى مساحات شاسعة من العالم.

إلا أن موقع سقوط الصاروخ على الأرض لا تزال محل تكهنات.

ويعنى ذلك أن الصاروخ “الشارد” الذي يحمل اسم “لونج مارش 5 بي”، سيصل إلى الأرض مساء السبت أو صباح الأحد.

وقالت الخارجية الصينية إن معظم حطام الصاروخ، سيحترق عند اختراق الغلاف الجوي، ومن غير المرجح أن يتسبب في ضرر.

وجاءت التصريحات ردا على تعليق من الجيش الأمريكي، ذكر أن قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب ما وصفته بـ”إعادة دخول خارج السيطرة”.