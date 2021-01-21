مؤسسة فيروفيال: الحاق مباشر لـ 40 متربص في مناصب شغل وفتح 25 منصب عمل لخرجي الجامعة

شرعت المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها فيروفيال في الحاق مباشر لـ 40 متربص في مناصب شغل حسب اختصاص.

وذلك بعد قضاء فترة التمهن التي قضوها بالمؤسسة أين خضعوا خلالها لتكوين تحضيري لشغل مناصب عمل على مستوى الورشات.

وتدخل المبادرة في إطار إنجاز مشاريع متعددة للوصول إلى الهدف المسطر من طرف المديرية والمتمثل في تحسين، تنويع الإنتاج وتطويره

كما تقدمت “فيروفيال” بطلب إلى إلى مديرية التشغيل بولاية عنابة لتوظيف 25 إطار جامعي على مستوى المؤسسة في مجالات مختلفة.

وهو ما سيساهم في توفير مناصب شغل دائمة لخرجي الجامعة.