مؤسسة “كتارا” تفتح باب الترشح لجائزة شاعر الرسول

فتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا”، بقطر، باب الترشح لجائزة “كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم” في دورتها الرابعة.

وتأتي هذه السنة تحت شعار “تجمل الشعر بخير البشر”، وذلك ابتداءً من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى نهاية أفريل 2019.

وسيتنافس الشعراء في هذه المسابقة على جوائز مالية كبيرة، في كل من فئتي الشعر الفصيح والشعر النبطي.

وستقام التصفيات النهائية للجائزة في سبتمبر من العام 2019، ويتوج فيه أفضل المتسابقين.

وتتمثل شروط المشاركة في فئتي الشعر الفصيح والشعر النبطي في الجائزة، في تعبئة استمارة الترشح المعدّة من قبل لجنة الجائزة.

وذلك من خلال موقع الجائزة الإلكتروني في موعد أقصاه 30 أبريل 2019 .

على أن تكون القصيدة مكونة من 30 بيتًا فقط، وأن يكون موضوع القصيدة في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم والسيرة النبوية.

ويشترط ألا تكون القصيدة قد نُشرت من خلال وسيط إعلامي مطبوع أو مرئي أو مسموع.

كما يشترط أن تكون القصيدة من تأليف الشاعر المشارك، وألا تكون منقولة أو مقتبسة.

وكذا الالتزام بضرورة حضور الشاعر في التصفيات النهائية، والتي ستقام في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في سبتمبر المقبل وإلقائه قصيدته حفظا.