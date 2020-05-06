مؤسسة معالجة الحروق للأطفال: استقبنا أكثر من 100 حالة منذ بداية رمضان

كشف منسق النشاطات الشبه طبية بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في معالجة الحروق للأطفال “بيار وكلودين شولي”، أنه تم استقبال ازيد من 100 حالة حروق منذ بداية الشهر الفضيل”.

وقال ذات المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء، أن ضمن الـ 100 حالة كانت هناك 42 حالة خطيرة تم التكفل بها”.

وحسب ذات المسؤول فإن “عدد الحالات تضاعفت منذ بداية شهر رمضان الجاري خاصة مع تطبيق الحجر المنزلي الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد”.

وقال المتحدث أن الحالات بلغت “أزيد من 100 حالة متفاوتة الخطورة من مختلف ولايات الوطن منها 42 حالة خطيرة تم الإبقاء على بعضهم داخل المؤسسة، لحاجتهم للعلاج المكثف دون تسجيل أي وفاة”.