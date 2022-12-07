مؤسسة من 4 بنوك في نواقشوط الموريتانية

قال محمد لمين لبّو، المدير العام للبنك الوطني الجزائري، أن الجزائر تستعد لفتح فرع بنكي في نواقشوط بموريتانيا قريبا. حيث ستساهم فيه أربعة بنوك جزائرية.

كما أوضح لبّو، للقناة الإذاعية الأولى، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر بفتح فروع بنكية على مستوى الخارج. مشيرا إلى أن أربع بنوك عمومية جزائرية اتحدت ويتعلق الأمر بالبنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية الريفية. حيث “كانت الوجهة الأولى بالعاصمة السينغالية دكار، بينما ستكون الوجهة الثانية موريتانيا خلال الأيام المقبلة”.

في حين، تابع المدير العام للبنك الوطني الجزائري قائلا “انتقل ممثلو البنوك الأربعة كمساهمين إلى دكار”. حيث تم “عقد جمعية تأسيسية عامة لإنشاء المؤسسة البنكية وهو نفس الإجراء الذي سيتم بمدينة نواقشوط”. أين “أوكلت العملية للقرض الشعبي الجزائري الذي قام بجميع التحضيرات المسبقة من أجل التنقل لإنهاء الإجراءات الإدارية”. و”إيداع الملف على مستوى الجهات النقدية الموريتانية وننظر أن تكون النتائج إيجابية خلال هذا الشهر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية”.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قد كشف أنه سيتم فتح وكالات بنكية بالخارج قبل نهاية العام.

كما أوضح أيمن بن عبد الرحمان، بخصوص الموضوع، أن هذه الوكالات سيتم فتحها في دول افريقيا والعالم.

للإشارة، أشرف الوزير الأول ، صبيحة اليوم، على افتتاح منتدى التصدير “تنمية الصادرات من أجل التجديد الإقتصادي”.