مؤسسة ميترو الجزائر توضح حول موعد إستئناف الخدمة

ذكرت مؤسسة ميترو الجزائر، عبر صفحتها على فايسبوك، بموعد إستئناف النقل بالميترو والمصاعد الكهربائية “التلفريك”.

وجاء في الصفحة، إن إستئناف النقل سيكون في “مرحلة ثانية”، وفقا لتطور الوضع الوبائي، حسبما جاء في بيان الوزارة الأولى.

هذا وقررت الحكومة الخميس الماضي، الاستئناف “التدريجي و المراقب” لأنشطة النقل البري ما بين الولايات ابتداء من 1 جانفي 2021.

وأوضح بيان الوزارة، إن هذا الاستئناف يخص وسائل النقل بالقطار والحافلة وسيارات الأجرة.

وحددت الوزارة، عدد المسافرين بمعدل 50 بالمئة بالنسبة للحافلات و5 أشخاص بالنسبة للمركبات ذات 9 مقاعد و4 أشخاص للمركبات ذات 7 مقاعد.

وحسب ما أوضحه البيان، فإن استئناف طرق النقل بالمترو والـمصاعد الكهربائية فسيتم في “مرحلة ثانية”، وفقا لتطور الوضع الوبائي.