مؤسسة ميناء الجزائر تخفض نسبة العمال إلى 50بالمائة لمواجهة فيروس كورونا

أمرت مؤسسسة ميناء الجزائر بتخفيض نسبة العمال المتواجدين على مستوى مختلف مصالح المؤسسة إلى 50 بالمائة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحسب تعليمة للمديرية العامة لميناء الجزائر، فإن منح العطلة الإستثنائية للعمال يكون مقتصرا فقط على العمال من أصحاب الأمراض المزمنة، النساء الحوامل والنساء اللواتي يقمن برعاية اطفالهن وسيتم احتساب العطلة الإستثنائية من أيام العطلة السنوية.

وأكدت ذات التعليمة على إجبارية استفادة العمال بكل أصنافهم من عطلتهم السنوية وأيام التعويض والإسترجاع من اجل الإستفادة من العطلة الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا.