مؤسسة ميناء الجزائر تدعو العمال المضربين إلى العودة “فورا” لعملهم

دعت مؤسسة ميناء الجزائر العمال المضربين إلى العودة “فورا” إلى العمل. و ذلك عقب صدور حكم من محكمة سيدي امحمد، القاضي بعودتهم إلى عملهم ووقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل.

وحسبما أفاد به بيان للمؤسسة، أنه تبعا للتوقف الفجائي عن العمل من طرف بعض عمال مؤسسة ميناء الجزائر بتاريخ 17 و 18 ماي الجاري. ورغم كل محاولات التهدئة والحوار التي باشرتها إدارة المؤسسة إلى جانب المجلس النقابي لميناء الجزائر وفيدرالية عمال الموانئ. والهيئات العمالية المختلفة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي للأسف باءت بالفشل. وحفاظا على مصالح المؤسسة، لجأت هذه الاخيرة إلى الإجراءات القانونية المعمول بها. من خلال مباشرة دعوة قضائية أمام محكمة سيدي محمد “القسم الإجتماعي الإستعجالي”.

كما أشار البيان، إلى أن هذه الدعوة أمرت المحكمة في حكمها الصادر يوم 18 ماي الجاري كل العمال المضربين عن العمل والمحتجين. بوقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل وذلك بإخلاء ساحة المقر المتواجدة بميناء الجزائر. وجميع المصالح والمحطات والهياكل والأرصفة المتواجدة بها والتابعة لها. وإلزام العمال المتوقفين عن العمل باستئناف العمل والإلتحاق بمناصب عملهم فورا.

كما دعت مؤسسة ميناء الجزائر كافة عمالها للتحلي بروح المسؤولية والعودة فورا إلى مناصب عملهم. تنفيذا لحكم المحكمة وحفاظا على مصالح مؤسستهم.