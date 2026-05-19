مؤسسة ميناء الجزائر تشارك في الصالون الدولي للسياحة

شاركت مؤسسة ميناء الجزائر، في فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار SITEV 2026، في طبعته الخامسة والعشرين، المنظمة من 18 إلى 21 ماي 2026 بقصر المعارض SAFEX، بالجناحين A وG، تحت راية مجمع الخدمات المينائية وبشعار “المحطات البحرية بوابة السياحة الجزائرية”.

وتندرج هذه المشاركة ضمن مساعي المؤسسة الرامية إلى إبراز الدور المتنامي للمحطات البحرية في دعم النشاط السياحي وتعزيز مكانة الموانئ كفضاءات للاستقبال والانفتاح. لاسيما في ظل الحركية المتزايدة التي تعرفها السياحة البحرية. واستقبال الموانئ الجزائرية لعدد متنامٍ من البواخر السياحية القادمة من مختلف الوجهات.

وتُعدّ المحطة البحرية لميناء الجزائر من بين الهياكل الاستراتيجية التي تضطلع بدور محوري في استقبال المسافرين والسياح. حيث تسهر المؤسسة على توفير خدمات عصرية وظروف استقبال ملائمة لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والسياح. مما يضمن انسيابية حركة العبور والتكفل الأمثل بالوافدين. بما يعكس صورة حديثة للمرفق المينائي ويعزز جاذبية العاصمة كوجهة بحرية وسياحية.

كما تمثل المحطة البحرية بوابة حقيقية لاكتشاف الجزائر بالنسبة للزوار القادمين عبر البحر. باعتبارها أول فضاء يستقبل العديد من الوافدين. ما يمنحها دورًا مهمًا في التعريف بالمقومات السياحية والثقافية والتاريخية التي تزخر بها البلاد.

ومن خلال مشاركتها في هذا الموعد السياحي الهام، تسعى مؤسسة ميناء الجزائر إلى التعريف بمؤهلات المحطة البحرية والخدمات التي توفرها. وإبراز دور الموانئ في مرافقة التنمية السياحية، انسجامًا مع الجهود الرامية إلى ترقية السياحة البحرية. وجعل المحطات البحرية واجهات حقيقية تعكس صورة الجزائر وتدعم إشعاعها السياحي.