مؤسسة نقل المسافرين وسط تتكبد خسائر بـ150 مليون دينار

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة نقل المسافرين وسط قيلان عبد الرزاق اليوم الثلاثاء، عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة والتي تجاوزت الـ 150 مليون دينار.

وجاءت هذه الخسائر خلال فترة الحجر الصحي حسب ما صرح به قيلان عبد الرزاق خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الوطنية.

بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها المؤسسة توقف تنفيذ استثمارات على المستوى الوطني على غرار إدخال التكنولوجيات الحديثة وتقنية مراقبة السيارات وغيرها.

أضاف قيلان أنه تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار اليوم على تعقيم الحافلات ورسم مساحات التباعد ووضع حاجز على السائق وتأكيد إجبارية وضع الكمامة.

وقال قيلان إن رهانات المؤسسة المستقبلية تعتمد على حافلات حديثة ونظيفة بمواصفات تكنولوجية عالمية متطورة على رأسها بيع التذكرة الالكترونية.

وأكد أن الشركة التي تحوز على 100 حافلة متطورة تستغل 50 خطا عبر الوطن وتضمن نقل أكثر من 400 ألف مسافر في السنة .