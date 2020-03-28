مؤسسة نقل المسافرين وسط تسخر حظيرتها لنقل الفرق الطبية والشباب المتطوعين

قامت المؤسسة العمومية الإقتصادية لنقل المسافرين وسط بتخصيص عدد من حافلات فانهول وعدد أخر من مركبات جماعية مارسيداس لصالح مديرية الصحة و لولاية الجزائر بطلب من والي الجزائر لنقل الفرق الطبية و الجمعيات المنخرطة في المساعي لمكافحة الوباء.

وحسب البيان الصادر عن المؤسسة و الذي تحوز النهار اونلاين على نسخة منه فإن الرئيس المدير العام للمؤسسة قد أكد على وضع حظيرة المؤسسة بكل ماتحتويه من وسائل لوجيستية في خدمة المصالح الصحية و المصالح الولائية كإجراء إحترازي ووقائي من بين الإجراءات التي شرعت المؤسسة في اتخاذها منذ تفشي الفيروس.

وأشار المسؤول الأأول عن المؤسسات أن كل المركبات التي تحوزها المؤسسة سواء كانت من الحجم الكبير أو الحجم الصغير معقمة بشكل دقيق مما يجعل انتشار الفيروس بين أركانها ضئيلة جدا