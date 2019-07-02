مؤسسة ” ENIEM”  بتيزي وزو تلزم عمالها الذهاب في عطل سنوية لنفاذ المادة الأولية

أعلنت المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، فرع تيزي وزو، عن دخول عمالها في عطل سنوية اجبارية ابتداء من اليوم الثلاثاء ، وذلك بسبب نفاذ المادة الاولية الهامة في تشغيل ورشات المصنع

وحسب بيان للمؤسسة ، تم تقديم العطلة السنوية للعمال ابتداء من اليوم الثلاثاء، الى غاية 31 جويلية ، مع الإبقاء على الحد الأدنى للخدمة بالنسبة لعمال المصلحة التجارية والإداريين.

وحسب بيان للشركة، العطل السنوية المحددة بـ 30يوما، وسيتم تحديد تاريخ استئناف العمل، يوم الخميس، 1اوت

وأضاف البيا انه في حالة إصدار التصاريح خلال هذه الفترة ، سيتم استدعاء الموظفين وسيتم تعويض ما تبقى من الإجازة في وقت لاحق.