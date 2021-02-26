مؤسسة ENPI: إعذارات للمكتتبين المتخلّفين عن دفع مستحقات السكنات المكتملة

عقد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية إجتماعا دوريا تنسيقيا بمقر المديرية الجهوية “وسط شرق” بولاية بومرداس.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد أعطى المدير العام تعليمات للمدراء بضرورة العمل الدؤوب لرفع نسب التحصيل إلى أعلى قدر ممكن.

وشدد على ضرورة التجسيد الفعلي للإتفاقية التي تم إبرامها مع القرض الشعبي والغرفة الوطنية للموثقين لتحصيل الأموال العالقة على مستوى مكاتب الموثقيين.

بالإضافة إلى إحترام آجال تسليم السكنات مع الرفع من وتيرة الإنجاز في الورشات السكنية التي تعرف بطئ في الإنجاز .

كما أمر المدير العام بالشروع في تحرير الإعذارات للمكتتبين المتخلفين عن دفع مستحقات المسكن في المشاريع التي انتهت بها الأشغال بشكل كلي.

وأكد على تسوية العقود العمرانية للمشاريع السكنية التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية المنجزة قبل سنة 2008.