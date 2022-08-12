مؤسسة ENPI: بيع محلات ومكاتب عبر 27 ولاية بهذه الاسعار

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن وضع مخزون من المحلات والمكاتب عبر 27 ولاية للبيع بالتراضي البسيط.

واوضحت مؤسسة ENPI عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك إلى أن عملية البيع بالتراضي لمخزون المحلات بكل من ولاية الجزائر وكذا وهران وقسنطينة. حيث سيكون موجها للاشخاص كانوا طبيعيين اومعنويين من جنسية جزائرية.

كما وضعت مؤسسة ENPI مساحة كل محل وكذا سعره بالإضافة إلى مكان تواجده في جدول خصص لذلك.

وتابعت مؤسسة ENPI في منشورها انه على الراغبين بشراء المحلات التقرب إلى المديريات الجهوية التابعة للمؤسسة.

وذلك عبر المديريات الجهوية لـ 3 ولايات وهي العاصمة، وهران وقسنطينة وهي:

المديرية الجهوية وسط غرب : الكائن مقرها بحي 296/337 مسكن بعين النعجة ، الجزائر. اوالاتصال على رقم الهاتف: 023.52.91.97.

المديرية الجهوية غرب: الكائن مقرها بمحور الدوران كاستور وهران او الاتصال على رقم الهاتف: 041.85.36.11 .

المديرية الجهوية شرق: الكائن مقرها بحي 384 مسكن المدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة (مقابل محطة تراموي الاستقلال ). اوالاتصال على رقم الهاتف: 031.78.68.60.