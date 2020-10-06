مؤسسة “ENPI” تدعو مكتتبي “LPP” بالعاصمة للتقرب من مصالحها التجارية

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الثلاثاء، المكتتبين المسجلين في برنامج الترقوي العمومي للتقرب من مصالحها التجارية.

وأوضحت المؤسسة أن المكتتبين المعنيين هم الذين سدّدوا الشّطر الأول من مستحقات المسكن.

والذين لم يسددوا بعد الشطر الثاني التقرب من مصالحها التجارية على مستوى المديرية العامة بسعيد حمدين الجزائر العاصمة، هذا بالنسبة للمكتتبين بولاية الجزائر.

أما المكتتبين في باقي ولايات الوطن فدعت المؤسسة منهم التقرب من المديريات الجهوية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في أقرب الآجال الممكنة و هذا قصد تمكينهم من اختيار مواقعهم السكنية .