مؤسسة ENPI: تسليم مفاتيح سكنات LPP.. والعملية مستمرة

أقدمت اليوم الخميس المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على حفل رمزي لعملية تسليم مفاتيح سكنات الترقوي العمومي.

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، أن العملية جاءت بمناسبة الاحتفالات المخلدة لعيد المجاهد 20 أوت من كل عام، حيث تمت بحضور الوالي المنتدب بزرالدة والمدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، المدير العام للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة، مدير السكن و الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والسادة.

حيث شملت العملية توزيع كل من مواقع حي 114 مسكن ترقوي عمومي علي عمران 6 .

⬅️حي 476/36 مسكن ترقوي عمومي ” ماكوتا ” عين البنيان.

⬅️حي 260/60 مسكن ترقوي عمومي ببلدية السويدانية أولاد فايت.

وأضافت المؤسسة، أن العملية ستبقى مستمرة عبر كافة الولايات المعنية بعملية التسليم على مستوى المديريات الجهوية و مديريات المشاريع التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للمشاريع التالية

_ ولاية البليدة سيتم تسليم مفاتيح حي 80 مسكن ترقوي عمومي بالأربعاء .

_ ولاية بجاية سيتم توزيع مفاتيح حي 82 مسكن ترقوي عمومي ببلدية القصر .

_ ولاية مستغانم سيتم توزيع مفاتيح حي 150/ 300 مسكن ترقوي عمومي بولاية مستغانم .

_ ولاية تيارت على مستوة حي 218 مسكن ترقوي عمومي .

_ ولاية البيض على مستوى حي 16 مسكن ترقوي عمومي .

_ ولاية الوادي توزيع حي 40 / 200 مسكن ترقوي عمومي.

_ ولاية الأغواط على مستوى حي 28 / 369 مسكن ترقوي عمومي بولاية الأغواط.