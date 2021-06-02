مؤسسة “enpi” تشرع في ربط أحيائها السكنية بالكهرباء والغاز تحسبا لتوزيعها

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن ربط العديد من الأحياء السكنية بالكهرباء والغاز في مختلف ولايات الوطن.

وحسبما أعلنته المؤسسة في بيان لها، فإن الإجراء جاء بالتنسيق مع مصالح الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز « SADEG ». وذلك تطبيقا لتعليمات وزير السكن محمد طارق بلعريبي خلال الإجتماع المنعقد بتاريخ 27 ماي 2021 بمقر الوزارة.

وأضافت المؤسسة أنها ستباشر ربط حي 2058 مسكن ترقوي عمومي “بسيدي عبد الله Q12 ” ولاية الجزائر العاصمة، وحي 476 مسكن ترقوي عمومي “علي صادق” برج الكيفان الجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى حي 1144 مسكن ترقوي عمومي “بوعنان” ولاية البليدة.و180 مسكن ترقوي عمومي “حي قوادري” بولاية عين الدفلى. مشيرة إلى أن هذا لتسليم المشاريع السكنية في الآجال المتفق عليها .